MILAN TORINO GENOA KRUNIC / Liberato Andreazzoli, che come anticipato da Calciomercato.it rimarrà in Serie A al Genoa, l'Empoli si prepara a dire addio anche ad uno dei suoi gioielli.

Si tratta di Rade, che difficilmente resterà in Serie B e piace proprio al club ligure, oltre che a. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', i granata sarebbero al momento favoriti nella corsa al centrocampista bosniaco.

La società torinese offre 3 milioni di euro più bonus contro i 4 più bonus del Genoa, ma può godere della preferenza del classe 1993. Il Torino resta dunque in vantaggio per Krunic: il Milan è avvertito.