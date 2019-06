Napoli, il Real Madrid si muove per Fabian: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN REAL MADRID /Fabian Ruiz ha confermato il suo enorme talento dopo la prima stagione al Napoli, guadagnandosi la convocazione nella Nazionale maggiore spagnola. Con la Roja ha esordito nel match contro le isole Far Oer ed ha disputato da titolare la sfida con la Svezia, raccogliendo solo elogi.

Il centrocampista un anno fa scelse Napoli grazie alla chiamata di, ma era nella lista del

L’interesse, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è concreto, ma non deve preoccupare i tifosi partenopei. Il club azzurro, infatti, reputa il suo centrocampista incedibile e non ha intenzione di trattare un suo addio in questa sessione di mercato. L’ex Betis, inoltre, non ha clausole rescissorie nel suo contratto e solo un’offerta folle potrebbe far valutare ad Aurelio De Laurentiis un cambio di strategia. Prospettiva, in questo momento, assolutamente remota.