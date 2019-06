INTER GOL EUROPEI LUKAKU DZEKO / Una serata dedicata alle Qualificazioni Europee quella di stasera e non mancano i gol importanti, molti dei quali legati al calciomercato. In Italia-Bosnia a sbloccarla è stato Dzeko, sempre più vicino all'Inter ma anche sugli altri campi i protagonisti sono gli obiettivi dei nerazzurri.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. In Belgio-Scozia è andato a segno, sogno di Conte per l'attacco; in Germania-Estonia gloria anche per, altro nome finito sul taccuino del club milanese, al pari di, in rete nel momentaneo 3-0 della Francia contro Andorra.