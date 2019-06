JUVENTUS SARRI LAMPARD CHELSEA / La Juventus a Sarri: si aspetta l'annuncio che ufficializzi il successore di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Prima però il tecnico deve sistemare la 'questione' Chelsea con i Blues che dovranno trovare il nuovo allenaatore.

Il grande favorito continua ad essere Frank, ex capitano del club londinese, reduce dalla finale dei playoff promozione con il. Come riferisce il 'Mirror', Lampard ha avuto colloqui con i dirigenti del Chelsea per discutere del suo eventuale ingaggio al posto di Sarri. Per l'ex centrocampista poi anche un incontro con un'altra leggenda della società londinese, Didier Drogba: pranzo insieme e chissà che non si sia parlato anche del Chelsea del futuro. La Juventus intanto resta alla finestra aspettando il definitivo via libera per poter annunciare Sarri.