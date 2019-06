PSG, rottura totale con Neymar: Barcellona alla finestra

PSG NEYMAR BARCELLONA / "Divorzio totale tra Neymar e il PSG". È quanto riportato da 'Sport', che parla di una frattura ormai insanabile tra il fuoriclasse brasiliano e il club francese.

Il 27enne, deluso dalla bassa competitività della Ligue 1 e dei fallimenti europei della sua squadra, avrebbe già comunicato alla dirigenza parigina di non avere alcuna intenzione di tornare in Francia ed è nuovamente accostato al. Per le ultimissime di mercato e non solo CLICCA QUI

Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, i blaugrana potrebbero fare un tentativo per riportare Neymar in Spagna, con Coutinho che potrebbe invece compiere il percorso inverso proprio per sostituire il suo connazionale. Si preannuncia un'estate piuttosto infuocata in casa Paris Saint Germain.