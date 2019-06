CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS REINA PERIN / Con l’arrivo ormai imminente di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, vari uomini di fiducia del tecnico sono stati accostati alla Vecchia Signora. Oltre ad Elseid Hysaj, nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Pepe Reina, nell’ambito di uno scambio che avrebbe portato Mattia Perin al Milan.

I rossoneri, che potrebbero cederenelle prossime settimane, si ritroverebbero un sostituto a lungo termine (l’ex Genoa è un ’92), e la Juve avrebbe a disposizione un personaggio chiave per la sua ‘transizione sarrista’ oltre a un portiere di esperienza e sicuro affidamento.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, però, lo spagnolo non accetterebbe tale scenario: l’ex Liverpool, come ha confermato nell’intervista ai nostri microfoni, al Milan sta benissimo e valuterebbe l’ipotesi di un addio soltanto per un club che gli garantisca un posto da titolare. Posto che, tra l’altro, potrebbe ritrovarsi a ricoprire già in rossonero se dovesse concretizzarsi l’addio di ‘Gigio’. La volontà di Reina, dunque, è quella di rispettare i due anni di contratto che ha ancora in vigore col Milan, dopo i quali deciderà cosa fare ‘da grande’: il suo sogno è quello di studiare da allenatore, ma il portiere non ha ancora scelto il momento in cui appenderà gli scarpini al chiodo.