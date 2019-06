ITALIA UNDER 20 PINAMONTI / In lacrime Andrea Pinamonti dopo l'eliminazione dell'Italia Under 20 dai Mondiali per mano dell'Ucraina. L'attaccante di proprietà dell'Inter si presenta ai microfoni di 'Sky' piangendo e racconta: "Fa tanto male uscire così, ci credevamo.

Sapevamo che era difficile, avevamo la consapevolezza che la partita potesse essere decisa da un episodio".

Ma nessuno si immaginava quanto accaduto in pieno recupero con il gol annullato a Scamacca dopo revisione al Var: "Abbiamo rivisto tante volte le immagini, siamo arrabbiati. Da ciò che abbiamo visto non sembra così evidente il fallo. E’ un movimento normale del braccio. Dispiace, anche questo è il calcio. Al nostro gruppo non si può rimproverare nulla, anche oggi abbiamo dato tutto fino alle fine".