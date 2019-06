Liverpool, rinnovo per Oxlade-Chamberlain

CALCIOMERCATO LIVERPOOL CHAMBERLAIN RINNOVO /Rinnovo in casa Liverpool. I campioni d'Europa in carica sono pronti a blindare Alex Oxlade-Chamberlain. Il calciatore - come riporta 'SkySports' - firmerà un contratto che scadrà nel 2023.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Chamberlain è tornato a disposizione di Klopp nel mese di aprile dopo una stagione passata in infermeria per infortunio