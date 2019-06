Juventus, telenovela de Ligt: filtrano le 'pressioni' dell'entourage

JUVENTUS DE LIGT PSG UNITED / Gli ottimi rapporti tra Ajax e Barcellona e l'intesa di massima già raggiunta tra i due club potrebbero non essere sufficienti per regalare ai catalani il grande colpo difensivo.

Come detto, negli ultimi giorni abbiamo registrato una seria offensiva del Psg per de Ligt , ma la concorrenza degli altri club non è l'unico pericolo per i catalani. Accostato anche a, il giovane capitano dell'Ajax sta ricevendo molte sollecitazioni da parte del proprio entourage per non raggiungere il suo ex compagno di squadra

Secondo 'Sport', infatti, alcune persone vicine al giocatore gli avrebbero consigliato di scegliere una squadra dove essere titolare: "Se scegli lo United, nel giro di tre anni il Barcellona pagherá qualsiasi cifra per te".