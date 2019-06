ITALIA UNDER 20 NICOLATO / Così no.

L'viene eliminata nella semifinale del Mondiale di categoria dall'ma nel finale di gara succede di tutto: Scamacca realizza un eurogol in acrobazia ma l'arbitro di gara lo annulla per un presunto fallo dell'attaccante azzurro, reo di essersi liberato dalla marcatura con una gomitata.

Nel post gara Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Italia Under 20, ha così commentato la partita ai microfoni di Rai Sport: "Era una partita difficile, si reggeva sugli episodi. Non abbiamo subito molto, ma neanche creato, loro si chiudevano molto ed erano forti. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, hanno sempre fatto tanto''.

Il gol di Scamacca: ''Gli arbitri hanno sempre ragione, ma dal campo mi sembrava solo che avesse allargato il braccio per difendere la palla, non un fallo da punire. Potrebbe essere stato un errore, ma non un'ingiustizia".