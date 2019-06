Italia-Bosnia, clima di festa a Torino

ITALIA BOSNIA / Clima di festa fuori l''Allianz Stadium' in attesa di Italia-Bosnia (fischio d'inizio alle 20.45), match valevole per le Qualificazioni ad Euro 2020.

Arrivata a Torino una nutrita rappresentanza di sostenitori bosniaci, che si sono mescolati insieme agli altri tifosi in attesa di varcare i cancelli dello stadio in un'atmosfera assolutamente amichevole e distesa. Vista la disposizione- che ha diminuito la capienza dello 'Stadium' - saranno presenti circa 33 mila spettatori, tra cui tante scuole calcio della provincia e delle Accademy della Juventus, in provenienza anche dall'estero.