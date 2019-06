Brasile, Arthur ancora out: Bruno Guimarães tra gli osservati speciali?

BRASILE ARTHUR BRUNO GUIMARAES / A pochi giorni dall'esordio in Coppa America contro la Bolivia (15 giugno alle 2.30 italiane), in casa Brasile c'è preoccupazione per le condizioni di Arthur.

Il centrocampista delsi è infortunato al polpaccio destro durante l'amichevole contro l'e anche oggi ha svolto solamente fisioterapia non allenandosi con il resto della squadra. In attesa. di conoscere i tempi di recupero precisi, i media brasiliani stanno facendo i nomi dei possibili sostituti in caso di forfait definitivo per tutta la Coppa America. Oltre a Fabinho e Renato Augusto, secondo il giornalista di 'ESPN', Marra, Tite potrebbe prendere in considerazione anchedell'Athletico-Pr.