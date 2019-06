CALCIOMERCATO INTER ROMA VAN DE BEEK / Donny Van de Beek, autore di una stagione da assoluta protagonista con la maglia dell'Ajax, è finito nel mirino dei principali top club europei.

In Italia le lasono sulle sue tracce, mentre dalla Premier League si parla con insistenza di un interesse dele del.

Il giocatore ha fatto chiarezza sul proprio futuro. Ecco le sue parole riportate da 'Mirror': ''Ho un contratto con l'Ajax e sono davvero felice. Non si può mai sapere cosa ci riservi il futuro, ma al momento non saprei dire altro al riguardo. Certo, i giocatori vanno spesso via dall'Olanda, vanno in altri Paesi, in altre competizioni, è una cosa normale per il campionato olandese, è una cosa che succede spesso".