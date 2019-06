INTER CONTE BALE REAL MADRID/ Stando a quanto riportato da 'Mundo Deportivo', l'Inter potrebbe approfittare della necessità di cedere da parte del Real Madrid dopo gli arrivi di Luka Jovic ed Eden Hazard. Secondo il giornale spagnolo, il primo nome della lista sarebbe quello di Gareth Bale.

Il gallese è in uscita dalle Merengues, ma la trattativa per portarlo a Milano potrebbe non essere semplicissima. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Ma non solo. Conte e l'Inter terrebbero d'occhio anche i profili di Lucas Vazquez, Nacho e Mateo Kovacic. Per quest'ultimo potrebbe essere un ritorno in nerazzurro.