MILAN PIATEK / Nel roboante 4-0 inflitto dalla Polonia all'Israele, Krzysztof Piatek, attaccante del Milan, ci ha messo ancora una volta la sua firma sbloccando la partita con un bolide che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

L'attaccante polacco si è concesso ai microfoni di 'sport.pl' mandando un messaggio ai tifosi rossoneri: ''È stata una stagione straordinaria per me, nella prossima voglio segnare ancora più gol. Farò di tutto per prepararmi al meglio per le partite che verranno".