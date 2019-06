FIORENTINA VERETOUT ATALANTA NAPOLI/ Il futuro di Jordan Veretout è decisamente in bilico. Il centrocampista attualmente in forza alla Fiorentina ed ex Aston Villa, è stato accostato a diversi club di Serie A per l'imminente sessione di calciomercato, fra i quali spiccano Milan, Napoli ed Atalanta.

In merito ha parlato anche Furio, agente di, ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Può andare dove vuole. Alla fine potrebbe anche accasarsi all'Atalanta".

Valcareggi ha poi aggiunto: "Commisso è una persona alla mano, mi ha fatto una buona impressione, è importante che abbia dato un ruolo di rilievo ad Antognoni".