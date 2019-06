p>CALCIOMERCATO TORINO BERENGUER ATLETICO BILBAO / Arrivano ulteriori conferme dalla Spagna circa un possibile approdo di Alexin Liga: secondo quanto infatti riportato da 'Marca', il giocatore delcontinua a rimanere nel mirino dell'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La dirigenza del Torino però non vuole fare sconti e non vuole scendere dal prezzo fissato a 10 milioni di euro. La dirigenza dell'Atletico Bilbao però non ha fretta ed è sicura di riuscire comunque a portare a casa il giocatore.