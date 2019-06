CALCIOMERCATO VERDI NAPOLI ATALANTA TORINO / Simone Verdi potrebbe lasciare il Napoli solo dopo una stagione: arrivato dal Bologna, il classe 1992 ha collezionato solo 24 presenze con i partenopei, trovando la via della rete in sole quattro occasioni.

Secondo infatti quanto riportato da 'Il Mattino', il nome di Verdi è uno dei più caldi sul fronte cessioni in casa Napoli. Al momento in pole ci sarebbero Atalanta e Torino: il giocatore piace ad entrambe le dirigenze e sono partiti già i contatti tra le parti, anche se al momento non si può parlare di una vera e propria tratttiva.