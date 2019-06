p>CALCIOMERCATO JUVENTUS NAVAS / La storia d'amore tra Keylore ilpotrebbe essere giunta ai titoli di coda: il portiere 32enne della Costa Rica, protagonista delle ultime annate trionfanti dei 'Blancos', potrebbe infatti lasciare Madrid e la Spagna in questa finestra estiva di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto infatti riportato da 'AS', in casa Real è pronta una rivoluzione dopo l'ultima deludente stagione e i cambiamenti riguarderanno anche la porta. Navas, che è stato accostato anche alla Juventus, non rientrerebbe più nei piani di Zidane che vorrebbe puntare tutto su Courtois. Fissato anche il prezzo: chi vorrà trattare con Florentino Perez dovrà partire da una base di 17 milioni di euro.