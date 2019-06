BOLOGNA ZAPATA BRESCIA MIHAJLOVIC / Addio al Milan ormai certo, ma Cristian Zapata potrebbe restare in Italia. Il difensore colombiano, il cui contratto con il club rossonero scadrà a fine giugno, piace molto al Brescia, che punta su di lui per rafforzare la propria difesa.

Ma oltre al club neopromosso, sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse del.

Lo sottolinea il 'Corriere dello Sport', che riporta come il difensore sia una richiesta di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo conosce bene Zapata, avendolo avuto nella sua esperienza al Milan e crede sia un tassello importante per rafforzare la difesa del club rossoblù. Oltre a Zapata, il Bologna lavora con il Torino per Lyanco, ma è una pista molto difficile e segue con attenzione Demiral del Sassuolo, che però appare ormai promesso alla Juventus.