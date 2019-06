Juventus, ESCLUSIVO il Psg rilancia per De Ligt: le ultime di Cm.it

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT PSG / Leonardo è già operativo per il mercato del Paris Saint Germain, a breve ci sarà anche l'annuncio del suo ritorno. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, ieri c'è stato un contatto tra l'ex dirigente del Milan e Mino Raiola.

La priorità del Psg si chiama Matthijs, difensore dell'conteso anche da. Il club di Al Khelaifi ha individuato l'olandese da tempo come rinforzo importante per la difesa e ieri ha rilanciato la propria offerta che potrebbe toccare anche quota 90 milioni per sbaragliare la concorrenza.

Ciro Troise