CALCIOMERCATO INTER RAKITIC MANCHESTER UNITED / Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, potrebbe seriamente lasciare il club blaugrana nella prossima sessione di calciomercato. Nonostante la conferma in panchina di Ernesto Valverde, il croato attenzionato anche dall'Inter nelle scorse settimane, sembra giunto al capolinea. Secondo quanto riferito da 'Sport' il club catalano avrebbe fatto presente a Rakitic l’intenzione di non adeguare il contratto, sebbene il giocatore si trovi bene in blaugrana e non abbia troppa voglia di lasciare il Barça. Solo un’offerta monstre potrebbe rimescolare le carte in tavola.

Intanto nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche il, a caccia di un centrocampista di esperienza. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Primi sondaggi da parte dei 'Red Devils' con il Barcellona prima di andare eventualmente al dialogo con lo stesso Rakitic sempre intenzionato a restare. L'Inter dal canto suo nelle scorse settimane aveva avuto contatti sia con la società che con il calciatore, prima che la pista si raffreddasse. Secondo il quotidiano spagnolo l'interesse dello United potrebbe risvegliare anche i nerazzurri pronti a tornare alla carica qualora si aprisse uno spiraglio.