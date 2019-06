JUVENTUS ROMA PELLEGRINI RAIOLA / Che la Juventus sia particolarmente vigile sui giovani talenti italiani è assodato. E tra questi nomi c'è anche quello di Luca Pellegrini, da tempo tenuto sott'occhio dagli scout del club campione d'Italia.

Il terzino sinistro della, che ha concluso la stagione in prestito aled è attualmente impegnato con la nazionale under 20 al mondiale di categoria, sta attirando su di sé l'interesse di vari club, tra cui i bianconeri. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Lo riporta il 'Corriere della Sera', che sottolinea come Fabio Paratici avrebbe già avviato i primi contatti con l'agente del giocatore, Mino Raiola, per capire la fattibilità dell'operazione e per sondare il terreno in vista di una possibile offerta da formulare alla Roma.

