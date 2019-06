CALCIOMERCATO INTER BRUNO FERNANDES SPORTING / Un passato a Novara, Udinese e Sampdoria prima di esplodere defintiivamente in patria. Questo il percorso di Bruno Fernandes, polivalente centrocampista portoghese che ha recentemente vinto da protagonista la Nations League al termine di un'annata da incorniciare. La sua avventura allo Sporting Lisbona sembra però al capolinea con l'Inter che vorrebbe riportarlo in Italia e lo stesso calciatore che ieri ha esaltato proprio la Serie A.

Stando a quanto raccolto da 'O Jogo', il piano di calciomercato di Frederico, presidente del club lusitano, consisterebbe nel vendere i due gioielli più preziosi in rosa per finanziare la campagna acquisti. Si tratta nello specifico die dello stesso Fernandes. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Nello specifico per l'ex trequartista della Samp il numero uno dello Sporting avrebbe ha chiesto 70 milioni di euro, rifiutando una proposta di 55 milioni di euro più due contropartite formulata dal Manchester City. Il quotidiano lusitano conferma come rimangano in piedi le ipotesi Manchester United, Tottenham, Inter, Atletico Madrid e Liverpool. Tanta concorrenza ed un prezzo elevatissimo per i nerazzurri.

