NAPOLI ROMA VALENCIA RODRIGO / Uomo mercato con la Serie A nel destino? Potrebbe essere così, dato che Rodrigo Moreno Machado piace e non poco ai club italiani. Il Valencia, proprietario del cartellino, è disposto a cedere il calciatore e su di lui è vivo e forte l'interesse del Napoli. Per gli azzurri è uno dei nomi in cima alla lista degli attaccanti da acquistare in estate, ma il giocatore di origini brasiliane piace anche alla Roma.

Lo stesso giocatore ha ammesso di poter lasciare il Valencia e potrebbe partire per una cifra inferiore a quella della clausola rescissoria, che vale 120 milioni. Come riferisce 'Marca', il club spagnolo vorrebbe ricavare dalla cessione del giocatore 70 milioni di euro. La valutazione è di 50 milioni, ma visto il grande interesse (oltre a Roma e Napoli interessa anche a Barcellona ed Atletico Madrid), il Valencia spera in un'asta per far sì che il prezzo possa aumentare.

