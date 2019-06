CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX MANCHESTER CITY UNITED / Joao Felix si è imposto all'attenzione generale esplodendo con la maglia del Benfica, club che lo ha cresciuto e che presto potrebbe trarne un enorme profitto.

Su di lui da tempo anche gli occhi dellache dovrebbe però sborsare una cifra monstre. Il giovane calciatore portoghese ha una valutazione superiore ai 100 milioni di euro ed appare complicato vederlo in. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

La concorrenza dall'estero ed in particolare dalla Premier League non manca. Stando a quanto riferito dal 'Sun' è sul punto di cominciare il derby fra Manchester City e United proprio per Joao Felix. Le sue caratteristiche tecnico-tattiche si sposerebbero a meraviglia in particolare con il calcio proposto da Guardiola, pronto ad offrire un contratto da capogiro. Per l'attaccante del Benfica, classe 1999, i citizens avrebbero già messo sul piatto un quinquennale da 100 mila sterline a settimana (circa 113 mila euro). Non è stata invece specificata l'offensiva dei cugini dello United.

