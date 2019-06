Sorteggi Europa League, gli accoppiamenti del round preliminare

SORTEGGI EUROPA LEAGUE - Oggi a Nyon si sono tenuti i sorteggi del round preliminare della Europa League 2019-20. Quattordici squadre interessate, che si affronteranno in una doppia sfida di andata (in programma il 27 giugno) e di ritorno (in cartello il 4 luglio). In palio ci sono quattro posti per il primo turno preliminare della seconda manifestazione continentale per club.

Ecco tutti gli accoppiamenti:

Progrès (LUX) v Cardiff MU (WAL)

La Fiorita (SMR) v Engordany (AND)

Sant Julià (AND) v Europa (GIB)

Ballymena (NIR) v NSÍ (FRO)

Prishtina (KOS) v St Joseph's (GIB)

Tre Fiori (SMR) v KÍ Klaksvík (FRO)

Barry Town (WAL) v Cliftonville (NIR)

