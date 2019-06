Sorteggi Champions League, gli accoppiamenti del round preliminare

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE - Si sono tenuti oggi a Nyon i sorteggi del round preliminare della Champions League 2019-20.

Quattro squadre impegnate in gara unica di semifinale (in programma il 25 giugno) e finale (28 giugno) che mette in palia un posto per il primo turno preliminare che andrà in scena tra il 9 ed il 17 luglio. Tutti i match si disputeranno a Pristina, in Kosovo. Ecco gli accoppiamenti:

Feronikeli (KOS) vs Lincoln Red Imps (GIB)

Tre Penne (SMR) vs FC Santa Coloma (AND)

