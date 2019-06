Inter, lo stop del Real Madrid cambia lo scenario per Eriksen

INTER REAL MADRID ERIKSEN / La nuova estate 'Galactica' del RealMadrid è solo all'inizio nonostante gli oltre 200 milioni di euro già spesi in questo primo assaggio di mercato estivo. Il club spagnolo sta pianificando una rivoluzione totale con grandissimi investimenti in tutti i reparti e gli acquisti non sono finiti. Il mirino è puntato in modo particolare sulla Premier League, dove dopo il colpo Eden Hazard l'altro nome caldissimo è quello di Christian Eriksen. In scadenza nel 2020, il danese del Tottenham nei giorni scorsi aveva pubblicamente aperto le porte all'addio ed in particolare all'ipotesi Real.

Secondo quanto riferisce 'As', però, la situazione ora può essere totalmente ribaltata.

La priorità di Zinedine Zidane infatti si chiama Paul Pogba, conteso alla Juventus e probabile partente in casa Manchester United. Il tecnico francese vuole a tutti i costi il suo connazionale ed ora la dirigenza 'merengue' starebbe virando verso la pista suggerita dall'allenatore mettendo di conseguenza in standby l'ipotesi Eriksen. Una scelta che ha deluso il calciatore danese finito di recente anche nel mirino della Juventus e dell'Inter che avrebbe chiesto informazioni nelle ultime settimane. Secondo fonti vicine alla trattativa citate dal quotidiano spagnolo, il Tottenham avrebbe liberato il suo gioiello per circa 70 milioni di euro. A questo punto però, dando per sfumato (o comunque complicato) il Real Madrid, Eriksen potrebbe ascoltare la proposta di rinnovo che gli 'Spurs' sono pronti a mettere sul piatto con un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, secondo soltanto a Harry Kane in rosa.

