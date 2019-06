CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / Il Mondiale Under 20 è un'importante vetrina di talenti, una finestra sul panorama calcistico internazionale. Football Under parte proprio da questa rassegna nel punto per Calciomercato.it ma c'è anche uno sguardo alle final four Under 15 e Primavera in corso:

1. La Corea del Sud è in semifinale al Mondiale Under 20, stasera affronterà l'Ecuador e ha uno dei migliori talenti dell'intero torneo: il classe 2001 Kang-in Lee, trequartista che può giocare in tutte le posizioni alle spalle della punta, che milita nel Valencia. Appena diciottenne, Kang-in Lee vanta già undici presenze in prima squadra tra Liga, Copa del Rey ed Europa League. Educatissimo piede mancino, ha rapidità, forza e soprattutto ottimi colpi tecnici.

2. Sekou Koita con il suo Mali ha fatto tremare l'Italia nonostante l'inferiorità numerica. Mancino, attaccante centrale che può partire anche da esterno offensivo, sa svariare tutto il fronte d'attacco, riuscendo ad essere incisivo sia con gli assist che con i gol. Al Mondiale Under 20 Koita in quattro gare disputate ha realizzato tre reti e tre passaggi vincenti per i compagni. Koita in patria è cresciuto tra il Bakaridjan e il Kita, poi il Liefering l'ha portato in Europa, in questa stagione la sua prima avventura nella serie A austriaca con il Wolfsberger realizzando 5 gol e 4 assist, numeri che hanno convinto il Salisburgo a puntare su di lui per la prossima stagione.

3. Il Senegal contro la Corea del Sud si è fermato solo ai calci di rigore ma ha messo in mostra vari talenti, tra questi il più interessante è Moussa Ndiaye, difensore mancino classe 2002, compirà diciotto anni solo a febbraio. Ha qualità nell'impostazione dalle retrovie, sia nel corto che nel lungo, è bravo nell'anticipo, dovrebbe rinforzarsi di più sotto il profilo muscolare per essere più performante nell'uno contro uno. Ndiaye si è formata nell'academy qatariota dell'Aspire, ora sta giocando in patria, all'Excellence Foot, potrebbe essere una grande occasione di mercato per i club italiani.

4. Un'altra realtà che ha ben figurato al Mondiale Under 20 sono gli Usa, eliminati ai quarti di finale dall'Ecuador. Una delle stelle è Timothy Weah, figlio del campione George, attaccante di grandissimo livello, con grandi capacità sia tecniche che atletiche. Weah, attaccante classe 2000, è di proprietà del Paris Saint-Germain ma lo scorso gennaio è stato ceduto in prestito al Celtic, dove ha realizzato quattro gol in diciassette presenze. Timothy al Psg aveva anche trovato spazio in prima squadra con due gol in tre presenze. Nel suo percorso anche otto presenze in Nazionale maggiore con la gioia del primo gol contro la Bolivia

5. Gli Usa hanno un grande potenziale offensivo, oltre Weah c'è Sebastian Soto, attaccante classe 2000 dell'Hannover, con cui è riuscito anche a portare a casa tre presenze in prima squadra. Al Mondiale Under 20 ha trascinato la Nazionale a stelle e strisce alla vittoria contro la Francia agli ottavi di finale e complessivamente ha realizzato quattro reti, diventando uno dei migliori marcatori del torneo.

Ha forza fisica, rapidità, buone abilità tecniche, può giocare da prima o da seconda punta ma anche partendo da destra.

6. L'Italia oggi affronterà l'Ucraina al Mondiale Under 20, uno dei protagonisti è stato Alessandro Plizzari che può vantare anche due rigori neutralizzati contro il Giappone e il Mali. Al Mondiale Under 20 Plizzari, oltre alle sue qualità ormai abbastanza note, sta mettendo in mostra una spiccata crescita nella personalità, lo sta osservando anche Gazidis perchè il portiere rossonero classe 2000 potrebbe giocarsi il posto con Reina se Donnarumma dovesse essere ceduto al Psg.

7. Il Milan disputerà la finale del campionato Under 15 contro la Roma che ha eliminato il Napoli in semifinale. I rossoneri hanno vinto contro il Genoa in rimonta, trascinati dalla forza esplosiva di Assemian Emmanuel Anane che ha realizzato il gol del raddoppio con cui il Milan ha definitivamente ribaltato la gara dopo il pareggio di Sette. Nel suo percorso Anane ha avanzato il suo raggio d'azione, da centrocampo ad attaccante per essere più devastante e incisivo nei pressi dell'area avversaria.

8. Il Genoa ha perso l'accesso alla finale ma ha messo in mostra due talenti di grande livello. Uno è Federico Accornero, che rappresenta quei ragazzini a cui basta toccare il pallone per accendere la luce, per portare l'osservatore a segnare il suo nome sul taccuino. Trequartista con uno straordinario dominio della palla, grandi capacità nel dribbling, ottimo tiro con il destro e geniale nelle triangolazioni, contro il Milan Accornero ha segnato anche il gol dell'illusorio vantaggio. Il baby talento è al Genoa da quando aveva sette anni, fu prelevato dalla scuola calcio Polis Genova.

9. Per il rapporto età-qualità tecniche il giocatore che ha impressionato più di tutti nella categoria Under 15 è Seydou Fini, attaccante classe 2006 in campo due anni sotto età rispetto alla categoria. Contro il Milan ha realizzato l'assist per il gol di Accornero e costruito tante triangolazioni mettendo in mostra cambio di passo, capacità d'accelerare, senso della coordinazione, eleganza e qualità tecniche molto importante. Il Genoa l'ha pescato cinque anni fa, poi il suo percorso di crescita è stato esaltante, nel campionato Under 15 Fini ha realizzato tredici gol di cui quattro alla Spal nei quarti di finale dei play-off tra andata e ritorno. Fini è stato devastante anche contro la Lazio nella gara che di fatto ha consegnato il primo posto nel girone A al Genoa che ha arrestato il suo cammino solo in semifinale contro il Milan.

10. C'è un Traorè che ha già conquistato l'Italia in serie A con l'Empoli, c'è un altro che all'Atalanta finora si presenta come uno dei prospetti più validi del calcio italiano. Anad Traorè è un esterno d'attacco devastante classe 2002, tra Under 17 e Primavera ha segnato 17 gol stagionali e ha un merito significativo, è stato decisivo sia per la conquista della semifinale con l'Under 17 che della finale con la Primavera. Tra andata e ritorno contro la Juventus nel quarto di finale, che ha mandato l'Atalanta alla final four, l'ivoriano Traorè ha segnato tre gol mentre nella semifinale di ieri sera contro il Torino Primavera è stato lui a spezzare l'equilbrio ai supplementari. Prima un assist per Colley, poi un'altra accelerazione che porta alla rete che consente all'Atalanta d'ipotecare la finale contro la vincente di Roma-Inter.

