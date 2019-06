Milan, il colpo firmato Boban

MILAN BOBAN / Stanno per sciogliersi le riserve sull'assetto dirigenziale del Milan che prende sempre più forma.

Al fianco del Dt Paolo si avvicina il nuovo Ds che dovrebbe essere Massara , mentre dalla Fifa presto dovrebbe liberarsi Zvonepronto a ricoprire un ruolo operativo e di primo piano in rossonero. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'ex milanista avrà voce in capitolo anche sul mercato, in particolare nella scelta del nuovo regista che dovrà superare il suo 'esame'. E non è detto che si decida di puntare su un profilo Under 25 da valorizzare. La strategia potrebbe cambiare, in favore anche di elementi pronti subito per fare il salto di qualità.