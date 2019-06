Spal, Murgia verso la conferma: l'annuncio del giocatore

CALCIOMERCATO SPAL MURGIA LAZIO / Annata positiva per Alessandro Murgia alla Spal. Il centrocampista di proprietà della Lazio si è meritato la chiamata per l'Europeo Under 21 e dal ritiro di Casteldebole parla del bilancio stagionale e del suo futuro.

"L'esperienza mi è servita tantissimo, dentro e fuori dal campo - spiega - Ora sono focalizzato sull'Europeo e non penso al mercato, saranno i procuratori e la società a valutare il percorso più idoneo per me". La Spal resta in prima fila e, come riporta 'Tuttosport', potrebbe rinnovare il prestito per un'altra stagione.