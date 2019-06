JUVENTUS DE LIGT / Si avvicina il momento della decisione per Matthijs deLigt che, chiusa una grande annata alla guida di Ajax e nazionale olandese, deve sciogliere i dubbi sul futuro. Un futuro che salvo colpi di scena sarà lontano da Amsterdam, viste le tante ricchissime offerte ricevute dai top club europei. Ma dove, di preciso, non è ancora dato saperlo. Per la Juventus il classe '99 dei 'Lancieri' è il piano A, il primo nome nella lista degli obiettivi di Pavel Nedved e Fabio Paratici che ormai da oltre un anno sono in pressing costante sull'agente Mino Raiola. La concorrente principale si chiama Barcellona, con il compagno di squadra e amico Frenkie de Jong che vorrebbe ricomporre la coppia in blaugrana.

Intervistato dal 'Mundo Deportivo', però, de Ligt chiede ancora un po' di tempo: "Per me è un grande onore essere accostato a così tanti grandi club. Non so ancora cosa dice il mio cuore, sono stato concentrato sull'Ajax e la nazionale fino ad ora. Adesso durante le vacanze ci penserò e deciderò cosa fare. Per me, l'importante è che ovunque andrò sarà per essere protagonista e giocare tante partite. No, i soldi non contano. Barcellona? Chiaro che sarebbe bello, ma devo capire qual è la soluzione migliore per me. Non ascolto quello che mi dicono gli altri, devo scegliere il mio cammino".

La Juventus dunque osserva interessata e porta avanti la sua strategia. Tra le alternative, intanto, il nome caldo rimane quello di Marquinhos mentre il piano più economico conduce a Manolas della Roma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui