Fiorentina, UFFICIALE: addio Corvino

FIORENTINA CORVINO / La nuova era Rocco Commisso a Firenze riparte da un nuovo assetto societario che non avrà più Pantaleo Corvino come figura di riferimento e direttore generale. Le voci circolate nei giorni scorsi sono state confermate nella mattinata di oggi con un comunicato diramato dalla Fiorentina che ha ufficializzato la rescissione del contratto del Dg viola arrivato nel 2016 ed in scadenza nel 2020.

Ecco la nota del club: "La Fiorentina comunica, insieme al Direttore Generale dell'Area Tecnica Pantaleo Corvino, che si è deciso di comune accordo di interrompere il rapporto tra le parti. È iniziato un nuovo percorso con una nuova proprietà e si è, quindi, ritenuto giusto mettere un punto alla gestione tecnica precedente. Il Direttore Corvino nelle sue esperienze in viola ha contribuito con il suo lavoro a far si che la Squadra raggiungesse traguardi molto prestigiosi e, sotto la sua gestione, si é provveduto anche a dare nuova linfa al Settore Giovanile gigliato che ha potuto mettere in bacheca vari titoli Nazionali. La Fiorentina ringrazia Pantaleo Corvino per tutto ciò che ha dato al Club viola e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua vita professionale e personale".