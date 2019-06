Premier League, Mourinho apre al clamoroso ritorno

CHELSEA MOURINHO / Questione di ore ormai, poi un'altra grande panchina del panorama europeo tornerà vacante ed infiammerà il calciomercato degli allenatori. La panchina in questione è quella del Chelsea con Maurizio Sarri pronto a tornare in Italia per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri alla Juventus. E cosa faranno i 'Blues' freschi vincitori dell'Europa League e rientrati in Champions?

Nei giorni scorsi non sono mancate le voci anche sullo stesso Allegri, in uno scambio a sorpresa che però pare non aver preso quota.

L'ipotesi più calda sembra portare a Frankdopo la buona annata al Derby County, ma attenzione ai recenti sviluppi e ad un nome che aleggia sempre più minacciosamente sulle panchine delle big europee. Stiamo parlando di José, lo 'Special One', che dopo l'addio al Manchester United vuole subito tornare in corsa e ha annunciato di essere intenzionato a rientrare in corsa già per il ritiro pre-stagionale, quindi in tempi brevi. L'ultimo accostamento è stato al Newcastle, dove Rafaelrimane ancora in dubbio. Secondo quanto scrive oggi il 'The Sun' però, il portoghese potrebbe clamorosamente tornare per la terza volta sulla panchina del Chelsea. L'obiettivo del club è la conferma nei primi quattro posti in Premier League e quindi stanno valutando la possibilità di affidarsi ad un tecnico navigato e pronto subito. Mourinho sarebbe disponibile al grande ritorno e nella giornata di ieri è stata paparazzato a Londra con un noto procuratore. Attenzione a quello che accadrà nelle prossime ore.