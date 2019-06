CALCIOMERCATO JUVENTUS CHELSEA BENITEZ SARRI / Ore di attesa per l'annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Reduce da un'ottima stagione al Chelsea, il tecnico italiano sembra pronto a guidare i bianconeri verso il sogno Champions League. Tuttavia, prima di ufficializzare la separazione, gli inglesi necessitano di una nuova guida.

Così, se un candidato in pole è Frank, che non si è ancora liberato dal, non mancano le alternative di grande spessore: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Seppur in maniera indiretta, riporta 'Tuttosport', Benitez avrebbe fatto slittare l'ok per l'addio di Sarri al Chelsea. La dirigenza dei 'Blues', infatti, avrebbe deciso di allungare la sua lista dei preferiti aggiungendo proprio il nome dello spagnolo del Newcastle, oltre alla suggestione Mourinho; da non escludere, inoltre, l'ipotesi Allegri, che resta sempre nel mirino di Abramovich. Intervistato di recente da Calciomercato.it, concludendo, Benitez si disse propenso a nuove possibilità per il suo futuro.

