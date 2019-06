Napoli, con James Rodriguez il colpo è doppio

NAPOLI JAMES RODRIGUEZ ILICIC / Siamo al braccio di ferro, ma le manovre di avvicinamento sono in corso. Il Napoli tratta James Rodriguez dopo aver incassato il 'sì' del calciatore che dopo una nuova telefonata con il tecnico Carlo Ancelotti avvenuta qualche settimana fa, avrebbe maturato la decisione di seguirlo in azzurro. Napoli è ipotesi gradita ed il Napoli lo vuole, ma alle giuste cifre. Il RealMadrid non lo vede nel progetto e punta a cederlo, ma senza svenderlo.

E se per il giocatore si può ragionare su un contratto più lungo di quello attualmente in scadenza nel 2021 per spalmare le cifre dell'ingaggio che viaggia sui 6,5 milioni di euro all'anno, dall'altra parte sarà fondamentale fare affidamento sugli ottimi rapporti tra il presidente Aurelioed il potente manager Jorgeper avvicinare la valutazione degli spagnoli che al momento si aggirerebbe sui 60 milioni di euro.

La notizia, in ogni caso, è che James Rodriguez secondo il 'Corriere dello Sport' non esclude un altro rinforzo di livello su cui la dirigenza partenopea sta lavorando, ovvero lo sloveno Josip Ilicic che l'Atalanta sta cercando in ogni modo di blindare. L'ex Palermo in questo senso ha dato chiari segnali e gli azzurri sono pronti al blitz. Parallelamente, comunque, resta sempre viva (ma complicata) la pista Lozano.

