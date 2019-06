CALCIOMERCATO PSG PORTO BUFFON / Momento di riflessione per Gigi Buffon, che ha da poco chiuso la sua stagione tra le fila del PSG. L'esperto portiere italiano sta decidendo tra un nuovo ruolo da dirigente e un altro anno ai massimi livelli del calcio giocato. Nel secondo caso, dalla Serie A ai tornei stranieri, sarebbero tante le squadre pronte ad accoglierlo tra i pali.

Intanto, riporta 'Tuttosport',sarebbe balzato in pole per il dopodel. L'expotrebbe quindi rilevare l'eredità del suo storico rivale e amico, che ha appeso gli scarpini al chiodo dopo un problema cardiaco accusato nei mesi scorsi. Con la maglia dei 'Dragões', disposti a offrirgli un contratto meno ricco di quello che percepiva in Francia ma comunque importante, Buffon avrebbe quindi la possibilità di lottare ai vertici del torneo portoghese e di continuare a giocare in