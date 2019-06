INTER LAZARO ATAL / Si muove su più tavoli l'Inter che vuole consegnare all'allenatore Antonio Conte una rosa quanto più vicina possibile a quella definitiva già il prossimo 8 luglio, giorno in cui inizierà il ritiro pre-stagionale a Lugano. La dirigenza nerazzurra cerca di stringere dunque e tra gli obiettivi più caldi c'è l'esterno che nei piani del nuovo tecnico sarà titolare e proprietario della corsia destra.

Federicorimane il sogno, ma anche l'ipotesi più complicata: il cambio di proprietà dellaha messo in standby ogni trattativa, anche se la Juventus sembra aver mosso passi decisi e concreti avvicinandosi all'accordo col giocatore. Non si molla, ma parallelamente vanno portati avanti altri discorsi.

In pole position in questo senso c'è Valentino Lazaro, 23enne austriaco dell'Hertha Berlino che chiede 20 milioni di euro per il suo cartellino. I contatti proseguono, ma l'insidia principale che si sta materializzando si chiama Paris Saint-Germain e preoccupa. Per questo secondo 'La Gazzetta dello Sport' Ausilio e Marotta hanno anche un piano B, l'algerino Youcef Atal del Nizza che avrebbe scavalcato Lucas Vazquez, probabile partente in casa Real Madrid. Difficile l'ipotesi Cuadrado che l'Inter prenderebbe dalla Juventus solo a condizioni favorevolissime.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui