BOCA JUNIORS BURDISSO DE ROSSI / Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Si avvicina il momento della decisione per Daniele DeRossi che dopo l'addio alla Roma è in cerca di una nuova destinazione da cui ripartire e sta valutando le tante offerte ricevute da tutto il mondo.

Una delle ipotesi più suggestive e calde in questo senso è quella che lo porterebbe aldell'ex compagno e amico Nicolas, attuale direttore sportivo del club, che ai microfoni di 'Radio Continental' è tornato a parlare dei contatti con l'ex capitano giallorosso: "Di De Rossi si è parlato molto in questi ultimi tempi. Lui mi ha aperto alla possibilità di venire al Boca. Però non è un obiettivo di mercato, sarebbe più che altro la ciliegina sulla torta - spiega Burdisso -. Ho fatto questa mossa perché sono stato con lui e lo conosco".

Ancora tutto da decifrare, dunque, anche se la scelta sembra ormai vicina. La scorsa settimana infatti lo stesso Burdisso aveva detto di aspettarsi entro pochi giorni una risposta, in un senso o nell'altro.

