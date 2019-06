CALCIOMERCATO INTER NAPOLI ICARDI / Mauro Icardi voglioso di restare all'Inter. E' quanto più volte ha assicurato, in questi mesi difficili per l'ex capitano, la sua moglie e agente Wanda Nara, che nei prossimi giorni dovrebbe incontrare l'a.d. Marotta per fare il punto della situazione: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. La volontà del giocatore, però, riporta 'Tuttosport', sarebbe quella di parlare anche col presidente Steven Zhang provando a convincerlo sulla permanenza in nerazzurro.

Non è escluso, quindi, che Icardi, nonostante la bocciatura di, possa presentarsi in ritiro a inizio luglio dando vita a una nuova e lunga telenovela sulla sua cessione, che potrebbe quindi avvenire per cifre fortemente al ribasso dall'iniziale valutazione che superava i 100 milioni di euro.

Seguito anche dalla Juventus in Italia, 'Maurito', riporta la 'Gazzetta dello Sport', è il vero sogno estivo del Napoli, che sarebbe pronto a proporgli un contratto da 7 milioni di euro più 2 milioni di bonus a stagione, mentre per convincere i nerazzurri De Laurentiis investirebbe 60-70 milioni. Le prime novità importanti sono quindi attese dal prossimo summit tra le parti.

