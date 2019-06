Juventus, Milinkovic-Savic o Pogba: ecco il piano

JUVENTUS MILINKOVIC-SAVIC POGBA / Sembra ormai questione di ore per la Juventus l'annuncio del nuovo allenatore. Anche dall'Inghilterra arrivano nuovi indizi sull'ormai prossimo approdo di Maurizio Sarri in bianconero ed anche per questo le manovre di calciomercato Juventus stanno entrando nel vivo. Tra le priorità, cerchiato in rosso nella lista degli obiettivi, c'è l'innesto di un grande colpo a centrocampo per il quale i dirigenti juventini stanno mettendo a punto una strategia che prevede... altri due acquisti.

Dal sacrificio di almeno uno tra JoaoCancelo e AlexSandro passa secondo il 'Corriere dello Sport' la condizione fondamentale per arrivare al colpaccio in mezzo al campo.

I due terzini possono garantire il tesoretto necessario e per questo la Juventus sta lavorando forte sudel Napoli che ha respinto intanto l'Atletico Madrid e Emerson Palmieri, per il quale però come raccontato da Calciomercato.it vanno fatti i conti con le resistenze del Chelsea . Messo insieme il tesoretto, potrà ufficialmente partire l'assalto ai due nomi individuati per fare il salto di qualità in mezzo: Sergeje Paul. Per caratteristiche e soprattutto costi dell'affare, l'ago della bilancia sembrerebbe propendere al momento per il primo: trattare con lanon è mai semplice, ma nel piano di rafforzamento varato dal Ds Tare con il presidente Lotito la cessione del serbo darebbe il via a diversi acquisti in più zone del campo. E parlare anche di contropartite tecniche potrebbe essere più agevole a differenza di quanto preannunciato sull'asse col Manchester United che vorrebbe tenerlo o comunque rientrare dal maxi-investimento fatto per riportare il francese a 'Old Trafford'. L'insidia Real Madrid, tra l'altro, è sempre viva e concreta.