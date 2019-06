INTER BARELLA MILAN ULTIME / Proprio sul rettilineo che porta al traguardo dell'affare Nicolò Barella, l'Inter intravede nuovi ostacoli che rischiano di complicare i piani. O quantomeno invitano ad accelerare le operazioni, vista anche la posizione di vantaggio accumulata in questi mesi di lavori. Detto che col Cagliari la quadra tra cash e contropartite non è stata ancora trovata, negli ultimi giorni l'insidia principale che si è materializzata per la dirigenza interista si chiama Milan. Senza dimenticare tra l'altro il Paris Saint-Germain. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando qui.

Inter, il piano del Milan per Barella

Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui i vertici rossoneri hanno fatto dei sondaggi più che conoscitivi con il Cagliari per il centrocampista che sta brillando anche in Nazionale.

A dispetto dei paletti del Fair Play Finanziario, Boban e Maldini sono già al lavoro e avrebbero indicato Barella come miglior talento italiano proprio nel ruolo in cui hanno urgente bisogno di forze fresche e per questo sarebbero pronti a chiedere uno sforzo ad Elliott. L'Inter ha giocato d'anticipo raggiungendo un accordo col giocatore che anche in Nazionale avrebbe confidato ai compagni di non vedere l'ora di raggiungere i nerazzurri, ma il Milan non molla ed è pronto a puntare con decisione sul Cagliari provando ad alzare la proposta cash: l'Inter è ferma a 30 più le contropartite che non sono state anche inividuate, i rossoneri potrebbero arrivare a 40 milioni in contanti. Secondo il 'Corriere dello Sport', invece, una chiave con cui tentare i sardi potrebbe essere l'inserimento nella trattativa di Patrick, che valutato circa 30 milioni di euro consentirebbe di diminuire l'esborso cash e incassare un'importantissima plusvalenza.

Detto questo non va dimenticata neanche l'insidia Paris Saint-Germain, con Leonardo che è pronto al ritorno e dopo aver lavorato sul fronte Barella per il Milan è pronto a riprovare e mettere in scena un Verratti-bis. L'Inter per il momento resta davanti ed il vertice decisivo tra Marotta ed il presidente cagliaritano Giulini a questo punto è imminente.

