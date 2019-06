CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI CHELSEA / Ormai sembra quasi certo che Maurizio Sarri dovrebbe essere il prossimo allenatore della Juventus. Prima di raccogliere la pesante eredità di Massimiliano Allegri dovrà liberarsi dal Chelsea, club che ha condotto al successo in Europa League.

In questo senso non si registrano corposi passi in avanti , ma in compenso dal club londinese arriva un curioso indizio sul futuro dell'ex allenatore del Napoli. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Hasan Nagoor, azionista di minoranza del club inglese seguito sui social da diverse di migliaia di utenti, in serata ha pubblicato su Instagram una storia nella quale saluta lo stesso Sarri, ringraziandolo per il lavoro svolto con in allegato ad una foto l'eloquente messaggio: “Thank you Sarri”.

