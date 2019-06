Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO GENOA ANDREAZZOLI EMPOLI BENNACER / Il prossimo allenatore del dovrebbe essere Aurelio Andreazzoli , come confermato anche oggi dalle parole di Preziosi che ha parlato di 'problemi da risolvere'. Come riportato da 'Sky Sport' i rossoblù per liberare il tecnico toscano potrebbe dover fare un acquisto dall’anzichè pagare un indennizzo alla società azzurra. Si pensa ai nomi die soprattutto, accostato nei mesi scorsi anche a diverse big del nostro campionato. Potrebbe essere questa la strada giusta per liberare più facilmentedal contratto con l'Empoli. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!