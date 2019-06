CALCIOMERCATO MILAN MASSARA KOUAME ROMA / Incassato il no di Igli Tare, nelle ultime ore il Milan avrebbe accelerato per Frederic Massara nel ruolo di nuovo ds del club. L'ex dirigente della Roma è sempre più vicino a ricoprire il ruolo di direttore sportivo dei rossoneri.

Stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio a 'Sky Sport' qualora l'ex giallorosso fosse rimasto nella capitale avrebbe puntato come primo obiettivo di calciomercato il genoano: c'era già un accordo con il presidente. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Chissà che il nome di Kouame, che già era stato accostato diversi mesi fa, non possa tornare di moda anche in un'eventuale avventura al Milan per ricostruire la coppia con Piatek.

