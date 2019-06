CALCIOMERCATO PARMA PADOIN CAGLIARI / Dopo tre stagioni in rossoblù, Simone Padoin potrebbe salutare il Cagliari e la Sardegna.

Il jolly di centrocampo ex Juventus sarebbe infatti finito anche nel mirino del. Secondo quanto riportato dai colleghi di 'Sky Sport' il club ducale avrebbe effettuato un sondaggio per l'esperto calciatore del Cagliari. Padoin pare infatti sempre più lontano dal rinnovo con la società di Giulini e da dopo il 30 giugno, data della sua scadenza contrattuale, sarebbe libero di accasarsi in una nuova società a parametro zero. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

