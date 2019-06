QUALIFICAZIONI EURO 2020 RISULTATI CLASSIFICHE / Altra serata ed altra corsa lungo la strada per le qualificazioni ad Euro 2020. Questa sera sono scese in campo le squadre dei gruppi A, B, D, F e G per il quarto turno della fase a gironi per approdare al prossimo Europeo. Nel primo raggruppamento il Kosovo abbatte a domicilio la Bulgaria mentre vince anche la Repubblica Ceca che aggancia l'Inghilterra. Nel gruppo B domina l'Ucraina ancora vincitrice mentre l'Irlanda è inarrestabile nel D. Il girone F fa registrare il 4 su 4 della Spagna che travolge 3-0 una Svezia impotente, mentre nel gruppo G fioccano gol nelle tre partite: tra queste spicca il poker della Polonia di Piatek.

Ecco tutti i risultati della serata con marcatori e classifica

GRUPPO A

Repubblica Ceca-Montenegro 3-0 – 18′ Jankto, 49′ aut. Kopitovic, 82' Schick

Bulgaria-Kosovo 2-3 – 14′ Rashica (K), 43′ Popov (B), 55′ Dimitrov (B), 64' Muriqi (K), 93' Rashani (K)

CLASSIFICA: Inghilterra 6, Repubblica Ceca 6, Kosovo 5, Bulgaria 2, Montenegro 2

GRUPPO B

Ucraina-Lussemburgo 1-0 – 6′ Yaremchuk

Serbia-Lituania 4-1 – 20′ A. Mitrovic, 34′ A.

Mitrovic, 35′ Jovic, 70' Novokovas (L), 92' Ljajic (S)

CLASSIFICA: Ucraina 10, Lussemburgo 4, Serbia 4, Portogallo 2, Lituania 1,

GRUPPO D

Irlanda-Gibilterra 2-0 – 19′ McGoldrick, 93' Brady

Danimarca-Georgia 5-1 – 14′ Dolberg (D), 25′ Lobzhanidze (G), 30′ rig. Eriksen, 63' Dolberg (D), 73' Poulsen (D), 93' Braithwaite (D)

CLASSIFICA: Irlanda 10, Danimarca 5, Svizzera 4, Georgia 3, , Gibilterra 0

GRUPPO F

Spagna-Svezia 3-0 – 64' Sergio Ramos, 85' Morata, 87' Oyarzabal

Malta-Romania 0-4 – 7′ Puscas, 29′ Puscas, 34′ Chipciu, 91' Man

Far Oer-Norvegia 0-2 – 49′ Johnsen, 83' Johnsen

CLASSIFICA: Spagna 12, Svezia 7, Romania 7, Norvegia 5, Malta 3, Far Oer 0

GRUPPO G

Polonia-Israele 4-0 – 35′ Piatek, 56' Lewandowski, 59' Grosicki, 84' Kadzior

Lettonia-Slovenia 0-5 – 24′ Crnigoj, 27′ Crnigoj, 29′ rig. Ilicic, 44′ Ilicic, 47′ Zajc

Macedonia-Austria 1-4 – 18′ aut. Hinteregger (M), 39′ Lazaro (A), 62' Arnautovic (A), 82' Arnautovic (A), 86' Laimer (A)

CLASSIFICA: Polonia 12, Israele 7, Austria 6, Slovenia 5, Macedonia 4, Lettonia 0

