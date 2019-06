CALCIOMERCATO REAL MADRID MENDY LIONE DESCHAMPS / Nei giorni scorsi si era parlato di un Real Madrid ormai pronto ad ingaggiare il giovane terzino sinistro Ferland Mendy, di proprietà del Lione che aveva però smentito il tutto. Ora le cose sembrano nuovamente cambiate con i 'Blancos' che appaiono ormai ad un passo dall'acquisizione del mancino francese classe 1995.

In giornata è infatti arrivato l'annuncio da parte del ct transalpino, Didier, che si è infatti lasciato scappare un'indiscrezione in conferenza stampa: "Ha risolto i problemi di pubalgia, stiamo parlando di un ragazzo che appena due anni fa giocava in B e ora giocherà a Madrid. È bravissimo, sa stare su entrambi i lati e ha una forza in progressione davvero brillante". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI