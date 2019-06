CALCIOMERCATO TORINO NKOULOU CAIRO / Ancora un grande campionato con la maglia del Torino per Nicolas Nkoulou, 29enne centrale camerunese, divenuto pilastro della squadra di Mazzarri.

Un ruolo tanto importante da indurre la compagine granata a far di tutto per ottenere il rinnovo contrattuale. Stando a quanto appreso dalle colonne de 'La Stampa', il Presidente del Torino, Urbanoha pronto un piano per prolungare i contratti dei big della squadra tra cui spicca proprio il camerunese. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Nkoulou ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2020 e i granata vorrebbero evitare di perderlo a parametro zero tra un anno in virtù delle sue ottime prestazioni che nei mesi scorsi avevano fatto ipotizzare i corteggiamenti di molte big. Per evitare tutto ciò Cairo è pronto ad offrire al calciatore un ricco prolungamento di contratto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui